Ворог обрав шлях терору: Верещук про підсумки 1 березня

Віцепрем'єрка заявила про гуманітарну катастрофу на Донбасі

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Російські окупанти у війні проти України перейшли до тактики терору.

Про це заявила на брифінгу віцепрем'єр-міністерка із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.

Реклама

"Збройні сили стримують ворога, проте, на жаль, не завжди вдається вберегти громадянське населення від болю та страждань. Ворог обрав шлях терору по відношенню цивільного населення", – наголосила Верещук.

За її словами, насамперед це стосується Донецької та Луганської областей:

Міста Волноваха, Сєверодонецьк та інші під тотальним нищівним вогнем ворога. Там відбувається реальна гуманітарна катастрофа. Обстрілюються житлові квартали, відсутнє водопостачання та електропостачання. Люди змушені постійно перебувати у підвалах без води та їжі. Серед них жінки, діти, люди похилого віку, хворі, люди з інвалідністю", – заявила віцепрем'єрка.

Як наголосила Верещук, окупанти не дають гуманітарних коридорів, порушуючи міжнародні норми.

Віцепрем'єрка звернулася до Міжнародного Червоного Хреста, ООН та ОБСЄ із закликом забезпечити гуманітарні коридори на Донбасі та допомогти громадянському населенню.

Реклама

Окупанти б'ють ракетами по українських містах

Російські окупанти 1 березня обстріляли місто Чугуїв на Харківщині. Відео вибухів можна подивитися тут.

У Харкові росіяни завдали удару крилатою ракетою по центральній площі Свободи – кількість жертв обчислюється десятками.

Війська РФ знову завдали удару по Маріуполі, поранено десятки мирних жителів

Реклама

У Києві жертвами ракетного удару по телевежі стали п'ять осіб, ще п'ятеро отримали поранення.