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Враг выбрал путь террора: Верещук об итогах 1 марта

Павел Заяц Павел Заяц Редактор Власть Сегодня
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1 марта, 22:27
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Вице-премьер заявила о гуманитарной катастрофе на Донбассе
/ Фото: Коллаж: Сегодня

Российские оккупанты в войне против Украины перешли к тактике террора.

Об этом заявила на брифинге вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.

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"Вооруженные силы сдерживают врага, однако, к сожалению, не всегда удается уберечь гражданское население от боли и страданий. Враг выбрал путь террора по отношению к гражданскому населению", – подчеркнула Верещук.

По ее словам, прежде всего это относится к Донецкой и Луганской областям:

"Города Волноваха, Северодонецк и другие под тотальным сокрушительным огнем врага. Там происходит реальная гуманитарная катастрофа. Обстреливаются жилые кварталы, отсутствует водоснабжение и электроснабжение. Люди вынуждены постоянно находиться в подвалах без воды и еды. Среди них женщины, дети, старики, больные, люди с инвалидностью", – заявила вице-премьер.

Как подчеркнула Верещук, оккупанты не дают гуманитарных коридоров, нарушая международные нормы.

Вице-премьер обратилась к Международному Красному Кресту, ООН и ОБСЕ с призывом обеспечить гуманитарные коридоры на Донбассе и помочь гражданскому населению.

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Оккупанты бьют ракетами по украинским городам

Российские оккупанты 1 марта обстреляли город Чугуев Харьковской области. Видео взрывов можно посмотреть здесь.

В Харькове россияне нанесли удар крылатой ракетой по центральной площади Свободы – количество жертв исчисляется десятками.

Войска РФ снова нанесли удар по Мариуполю, ранены десятки мирных жителей.

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В Киеве жертвами ракетного удара по телевышке стали пять человек, еще пять получили ранения.

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