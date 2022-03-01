Враг выбрал путь террора: Верещук об итогах 1 марта

Российские оккупанты в войне против Украины перешли к тактике террора.
Об этом заявила на брифинге вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.
"Вооруженные силы сдерживают врага, однако, к сожалению, не всегда удается уберечь гражданское население от боли и страданий. Враг выбрал путь террора по отношению к гражданскому населению", – подчеркнула Верещук.
По ее словам, прежде всего это относится к Донецкой и Луганской областям:
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"Города Волноваха, Северодонецк и другие под тотальным сокрушительным огнем врага. Там происходит реальная гуманитарная катастрофа. Обстреливаются жилые кварталы, отсутствует водоснабжение и электроснабжение. Люди вынуждены постоянно находиться в подвалах без воды и еды. Среди них женщины, дети, старики, больные, люди с инвалидностью", – заявила вице-премьер.
Как подчеркнула Верещук, оккупанты не дают гуманитарных коридоров, нарушая международные нормы.
Вице-премьер обратилась к Международному Красному Кресту, ООН и ОБСЕ с призывом обеспечить гуманитарные коридоры на Донбассе и помочь гражданскому населению.
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