"История повторяется": Зеленский о бомбардировке Бабьего Яра

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на удар российский бомбы по Бабьему Яру.
"Зачем 80 лет повторять "Никогда снова", если, когда бомба падает на Бабий Яр, мир остается молчащим? Еще 5 жизней потеряно. История повторяется..." – написал он.
Атака на телевышку
В Киеве на Дорогожичах 1 марта прогремели мощные взрывы возле телевышки, рядом с которой находится мемориальный комплекс "Бабий Яр". Было попадание в аппаратную, люди в телецентре не пострадали. Некоторое время телеканалы могут быть недоступны, в ближайшее время они перейдут на резервное вещание.
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Ранее Министерство обороны Российской Федерации объявило, что нанесет удары высокоточным оружием по объектам в Киеве "в целях пресечения информационных атак против России".
Что происходит в Украине 1 марта
- В Харькове и Киеве ночью слышали звуки взрывов, в ряде городов звучали сирены, но информации об обстрелах не было. Около 5 утра ситуация изменилась – стало известно, что ракета РФ попала в жилой дом в Чернигове. Тем временем президент Украины продолжает общаться с мировыми лидерами о нападении РФ.
- С начала суток в Украине российские военные провели перегруппировку войск и нанесли ракетно-бомбовые удары с воздуха. Также оккупанты пытались высадить тактические десанты и напасть на объекты гражданской и военной инфраструктуры.
- В Черниговской области продолжаются оборонительные бои, чтобы не пустить противника в столицу с северо-восточного направления. В пригороде Чернигова были отдельные ДРГ противника, которые при поддержке бронированной техники пытались прорваться в город, но их уничтожили украинские защитники.
- Россияне нанесли ракетный удар по воинской части в Лощиновке, что под Измаилом Одесской области.
- Мэр Мариуполя Вадим Бойченко заявил, что враг наступает со всех сторон. В городе возникли проблемы с электроснабжением.
- В Киеве прогремела серия мощных взрывов.