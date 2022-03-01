Атакуют Бабий Яр! Ермак возмутился цинизмом России

Глава ОП прокомментировал ракетный удар по телевышке в Киеве

Андрей Ермак прокомментировал атаку на телебашню в Киеве / Фото: Коллаж: Сегодня

Российские оккупанты атаковали ракетами Бабий Яр — об этом заявил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак в Facebook.

"Шестой день войны. Мы на рабочем месте. Работа в Ставке Верховного главнокомандующего кипит круглосуточно. Уже привыкли почти не спать. Именно в это время идет мощная ракетная атака на территорию, где находится мемориальный комплекс "Бабий Яр"! Эти изверги убивают жертв Холокоста во второй раз! Мы точно знаем, к чему стремимся. Мы обязательно выстоим и отстроим нашу любимую Украину", — написал он.

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Атака на телевышку

В Киеве на Дорогожичах 1 марта прогремели мощные взрывы возле телевышки, рядом с которой находится мемориальный комплекс "Бабий Яр". Было попадание в аппаратную, люди в телецентре не пострадали. Некоторое время телеканалы могут быть недоступны, в ближайшее время они перейдут на резервное вещание.

Ранее Министерство обороны Российской Федерации объявило, что нанесет удары высокоточным оружием по объектам в Киеве "в целях пресечения информационных атак против России".

Что происходит в Украине 1 марта