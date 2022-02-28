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"Лучше отсидеть, чем стать удобрением". Под Конотопом военные РФ ушли в сторону границы (видео)

Инна Собора Инна Собора Редактор Киев Сегодня
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28 февраля, 18:16
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Оккупанты просто бросили технику без топлива и ушли пешком в сторону России
В Сумской области российские военные бросили технику.
В Сумской области российские военные бросили технику. / Фото: Коллаж: Сегодня

В Сумской области, в селе Подлипное под Конотопом, российские военные сдались, побросав технику. В Сети появилось видео, как они идут колонной по селу.

Об этом в Telegram сообщил советник главы МВД Антон Геращенко.

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Оккупанты бросили технику, так как в ней закончилось топливо.

"В селе Подлипное, Сумской области, российские оккупанты побросав технику, в которой к тому же закончилось топливо, пешком идут нах*й! То есть в Россию. Попасть под трибунал за дезертирство и отсидеть года три все же лучше, чем стать удобрением для украинской земли", – написал Геращенко.

Потери РФ в войне с Украиной

По состоянию на утро 28 февраля ориентировочные потери России за трое предыдущих суток (24, 25, 26 февраля) войны против Украины составляют:

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  • Самолеты – 27
  • Вертолеты – 26
  • Танки – 146
  • Боевые бронированные машины – 706
  • Пушки – 49
  • ЗРК "Бук" – 1
  • "Град" – 4
  • Автомобильная техника – 30
  • Цистерны – 60
  • БПЛА ОТР – 2
  • Корабли/катера – 2
  • Средства ПВО
  • Личный состав ориентировочно – 4300 (уточняется)

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