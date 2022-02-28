"Лучше отсидеть, чем стать удобрением". Под Конотопом военные РФ ушли в сторону границы (видео)

В Сумской области, в селе Подлипное под Конотопом, российские военные сдались, побросав технику. В Сети появилось видео, как они идут колонной по селу.
Об этом в Telegram сообщил советник главы МВД Антон Геращенко.
Оккупанты бросили технику, так как в ней закончилось топливо.
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"В селе Подлипное, Сумской области, российские оккупанты побросав технику, в которой к тому же закончилось топливо, пешком идут нах*й! То есть в Россию. Попасть под трибунал за дезертирство и отсидеть года три все же лучше, чем стать удобрением для украинской земли", – написал Геращенко.
Потери РФ в войне с Украиной
По состоянию на утро 28 февраля ориентировочные потери России за трое предыдущих суток (24, 25, 26 февраля) войны против Украины составляют:
- Самолеты – 27
- Вертолеты – 26
- Танки – 146
- Боевые бронированные машины – 706
- Пушки – 49
- ЗРК "Бук" – 1
- "Град" – 4
- Автомобильная техника – 30
- Цистерны – 60
- БПЛА ОТР – 2
- Корабли/катера – 2
- Средства ПВО
- Личный состав ориентировочно – 4300 (уточняется)
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