Российские оккупанты оставили новый вид меток в Черниговской области: как их уничтожить (фото)

В Черниговской области, где проходят колонны вражеской техники, оккупанты оставляют светящийся от ультрафиолета мусор.
Об этом сообщают местные жители в Facebook .
26 и 27 января в городе Бахмач было зафиксировано прохождение не менее 500 единиц техники оккупантов, в том числе танки, БМП, "Грады", САУ, бензовозы. Колонны двигаются с перерывами, небольшими группами. На местах, где они останавливаются в окрестностях города, оставляют мусор от сухпайков. Вечером местные жители заметили, что эти обертки из продовольствия светятся, если направить на них фонарик.
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Сейчас жители близлежащих сел скоординировались, чтобы собрать их, ведь они могут также выступать как метки для оккупантов.
"Люди!!!! Надевайте перчатки и по Сиденка, где вчера жрали и не подавили тех... Надо собрать мусор! Светится от ультрафиолета! Оперативно! Не все еще убрано", – написала в Facebook Ирина Халимон.
Обертки из продуктов оккупантов. Фото: Ирина Халимон/Facebook
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