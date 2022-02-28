Російські окупанти залишили новий вид міток в Чернігівській області: як їх знищити (фото)

В Чернігівській області, де проходять колони ворожої техніки, окупанти залишають сміття, яке світиться від ультрафіолету.
Про це повідомляють місцеві жителі в Facebook.
26 та 27 січня в місті Бахмач було зафіксовано проходження щонайменше 500 одиниць техніки окупантів, серед них танки, БМП, "Гради", САУ, бензовози. Колони рухаються з перервами, невеликими групами. На місцях, де вони зупиняються на околицях міста, лишають сміття від сухпайків. Ввечері місцеві жителі помітили, що ці обгортки з харчів світяться, якщо направити на них ліхтарик.
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Зараз жителі прилеглих сіл скоординувалися, щоб зібрати їх, адже вони можуть також виступати як мітки для окупантів.
"Люди!!!! Одягайте рукавички і по Сіденка, де вчора жерли і не подавили тих... Треба зібрати сміття! Світиться від ультрафіолету! Оперативно! Не все ще прибране", – написала в Facebook Ірина Халимон.
Обгортки із харчів окупантів. Фото: Ірина Халимон/Facebook
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