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СЬОГОДНІ Новини України

"До Росії на х**". По всій Одесі розвісять спеціальні покажчики для російських військових

Інна Собора Інна Собора Редактор Київ Сьогодні
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28 лютого, 11:46
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Замість зовнішньої реклами з'являться банери з корисною інформацією для окупантів
В Одесі з'явиться спеціальна реклама для росіян
В Одесі з'явиться спеціальна реклама для росіян / Фото: Колаж: Сьогодні

В Одесі комунальники приступають до заміни реклами по містум. Для цього розробили спеціальні рекламні банери, які будуть розміщені на вулиці.

Про це повідомили у Telegram-каналі Одеса.Офіційно.

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Співробітники комунальних служб Одеси спільно з управлінням реклами міської ради приступають до заміни сюжетів зовнішньої реклами на всіх рекламних площинах міста.

На рекламних щитах будуть покажчики для російських військових із напрямком "На х**", "Знову на х**", "До Росії на х**". Також буде розміщено фото українських захисників, які зустрінуть ворога, якщо він дійде до вулиць міста.

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Як виглядатиме реклама в Одесі? Фото: Одеса.Офіційно

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По всій країні почали демонтувати або замальовувати фарбою дорожні знаки, на яких вказано назви населених пунктів та відстань до них. Це робиться для того, щоби дезорієнтувати російських військових.

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З'являється багато інформації про те, що окупанти часто блукають місцевістю і не знають, як пройти до потрібного для них місця.

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