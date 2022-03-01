Атакують Бабин Яр! Єрмак обурився цинізмом Росії

Російські окупанти атакували ракетами Бабин Яр – про це заявив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак у Facebook.
"Шостий день війни. Ми на робочому місці. Робота в Ставці Верховного головнокомандувача кипить цілодобово. Вже звикли майже не спати. Саме в цей час триває потужна ракетна атака на територію, де розміщується меморіальний комплекс "Бабин Яр"! Ці нелюди вбивають жертв Голокосту вдруге! Ми точно знаємо, чого прагнемо. Ми обов'язково вистоїмо і відбудуємо нашу улюблену Україну", — написав він.
Атака на телевежу
У Києві на Дорогожичах 1 березня прогриміли потужні вибухи біля телевежі, поряд з якою розміщується меморіальний комплекс "Бабин Яр". Влучили в апаратну, люди в телецентрі не постраждали. Деякий час телеканали можуть бути недоступними, найближчим часом їх переведуть на резервне мовлення.
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Раніше Міністерство оборони Російської Федерації оголосило, що завдасть ударів високоточною зброєю по об'єктах у Києві "з метою припинення інформаційних атак проти Росії".
Що відбувається в Україні 1 березня
- Цієї ночі окупанти намагалися прорвати оборону Києва, але їхні спроби були відбиті. Українські військові знищили колони техніки окупанта, ворог зазнав великих втрат особового складу.
- На Сумщині, в селі Підлипне під Конотопом, російські військові здалися, кинувши техніку, в якій закінчилося пальне У Мережі з'явилося відео, як вони йдуть колоною селом.
- У Харкові внаслідок авіаудару снаряд влучив у міську лікарню № 3. Поранення отримали 6 людей.
- Також у Харкові з-під завалів дістають поранених та тіла загиблих після обстрілу російськими військами, який стався вранці.
- Херсон оточений російськими окупантами з усіх боків. На околицях міста багато техніки РФ, загарбники встановлюють на виїздах блокпости. Один уже є у Шуменському мікрорайоні Херсона. Сьогодні вночі обстріляли село Чорнобаївка, снаряди пошкодили житлові будинки.