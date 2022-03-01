Атакують Бабин Яр! Єрмак обурився цинізмом Росії

Глава ОП прокоментував ракетний удар по телевежі в Києві

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Російські окупанти атакували ракетами Бабин Яр – про це заявив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак у Facebook.

"Шостий день війни. Ми на робочому місці. Робота в Ставці Верховного головнокомандувача кипить цілодобово. Вже звикли майже не спати. Саме в цей час триває потужна ракетна атака на територію, де розміщується меморіальний комплекс "Бабин Яр"! Ці нелюди вбивають жертв Голокосту вдруге! Ми точно знаємо, чого прагнемо. Ми обов'язково вистоїмо і відбудуємо нашу улюблену Україну", — написав він.

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Атака на телевежу

У Києві на Дорогожичах 1 березня прогриміли потужні вибухи біля телевежі, поряд з якою розміщується меморіальний комплекс "Бабин Яр". Влучили в апаратну, люди в телецентрі не постраждали. Деякий час телеканали можуть бути недоступними, найближчим часом їх переведуть на резервне мовлення.

Раніше Міністерство оборони Російської Федерації оголосило, що завдасть ударів високоточною зброєю по об'єктах у Києві "з метою припинення інформаційних атак проти Росії".

Що відбувається в Україні 1 березня