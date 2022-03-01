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Окупанти вдарили ракетами по телевежі у Києві, є жертви (відео)

Павло Заяць Павло Заяць
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1 березня, 17:08
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Вибухи зафіксовані біля Дорогожичів
/ Фото: Колаж: Сьогодні

У Києві 1 березня російські окупанти завдали ракетного удару по телевежі на Дорогожичах, є загиблі.

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Внаслідок обстрілу є загиблі, їх кількість уточнюється. Відповідне відео опублікував у Telegram радник голови МВС Антон Геращенко.

"Весь цивілізований світ, дивись і жахайся! Наслідки удару по київській телевежі. Ще годину тому це були живі люди! Чиїсь матері, батьки, діти!" – написав він.

Водночас, ніхто зі співробітників телевежі внаслідок обстрілу не постраждав, повідомив міністр культури Олександр Ткаченко.

Окупанти анонсували ракетний удар по Києву

Міністерство оборони Російської Федерації оголосило, що завдасть ударів високоточною зброєю по об'єктах у Києві.

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"З метою припинення інформаційних атак проти Росії по технологічних об'єктах СБУ та 72-го головного центру ПСО у Києві (72 ЦІПСО ВМС України. – Ред.) будуть завдані удари високоточною зброєю. Закликаємо українських громадян, які залучаються українськими націоналістами для здійснення провокацій проти Росії, а також мешканців Києва, які мешкають поруч із ретрансляційними вузлами, залишити свої будинки", – йдеться в заяві.

У Гаазі ініціювали початок розслідування злочинів Росії

Прокурор Міжнародного кримінального суду в Гаазі Карім Хан заявив про те, що розпочинає розслідування можливих військових злочинів та злочинів проти людяності в Україні. Про це йдеться у його заяві на сайті суду.

"Я ознайомився з висновками Управління з попереднього вивчення ситуації в Україні та підтвердив наявність розумних підстав для початку розслідування", — йдеться у повідомленні.

За словами прокурора, є підстави вважати, що військові злочини та злочини проти людяності були скоєні в Україні. Він доручив своїй команді вивчити всі можливості збереження доказів.

Нагадаємо, міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що російські окупанти готуються незабаром запустити масштабну інформаційно-психологічну операцію. Її мета – за допомогою брехні зламати опір українського народу та української армії.

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