Росія завдасть ракетного удару по Києву – яка ціль

У Міноборони окупантів закликали українців залишити свої будинки

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Міністерство оборони Російської Федерації загрожує завдати удару високоточною зброєю по об'єктах у Києві.

Про це повідомляє кремлівський пул.

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"Будуть завдані удари"

"З метою припинення інформаційних атак проти Росії по технологічних об'єктах СБУ та 72-го головного центру ПСО у Києві (72 ЦІПСО ВМС України. – Ред.), будуть завдані удари високоточною зброєю. Закликаємо українських громадян, які залучаються українськими націоналістами для здійснення провокацій проти Росії, а також мешканців Києва, які мешкають поруч із ретрансляційними вузлами, залишити свої будинки", – йдеться в заяві.

Заява СБУ

У Службі безпеки України попередили про фейки з боку російських окупантів:

"Будьте готові до чергового фейку, який спробують запустити російські окупанти. А саме: що українське керівництво та уряд здали країну. Ця дезінформація може бути тиражована через усі можливі канали".

/ Фото: СБУ

Мета фейку, як зазначає СБУ, полягає в тому, щоб дезорієнтувати, посіяти паніку серед громадян та схилити українські війська до здачі.

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"Однак навіть у разі зникнення та здатності перевіряти, чи ці дані є надійними, будьте впевнені: капітуляція та здавання інтересів України неможливі! Керівництво держави разом з народом виступає проти російських військ і робить все можливе для звільнення українських територій від окупантів. Всі органи влади, війська, силові та правоохоронні органи стоятимуть за перемогу! Слава Україні!" – заявили в СБУ.

У Гаазі ініціювали початок розслідування злочинів Росії

Прокурор Міжнародного кримінального суду в Гаазі Карім Хан заявив про те, що розпочинає розслідування можливих військових злочинів та злочинів проти людяності в Україні. Про це йдеться у його заяві на сайті суду.

"Я ознайомився з висновками Управління з попереднього вивчення ситуації в Україні та підтвердив наявність розумних підстав для початку розслідування", — йдеться у повідомленні.

За словами прокурора, є підстави вважати, що військові злочини та злочини проти людяності були скоєні в Україні. Він доручив своїй команді вивчити всі можливості збереження доказів.

Нагадаємо, міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що російські окупанти готуються незабаром запустити масштабну інформаційно-психологічну операцію. Її мета – за допомогою брехні зламати опір українського народу та української армії.

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