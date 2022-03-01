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"Жодної капітуляції не буде!" – Резніков попередив про нову атаку фейками від РФ

Юлія Гаврилюк Юлія Гаврилюк Редактор Україна Сьогодні
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1 березня, 15:15
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Україна продовжуватиме опір – жодної капітуляції не буде і попередьте про це усіх, кого зможете
Росія продовжує вигадувати фейки
Росія продовжує вигадувати фейки / Фото: Колаж: Сьогодні

Російські окупанти готуються найближчим часом запустити масштабну інформаційно-психологічну операцію. Її мета – з допомогою брехні зламати опір українського народу і української армії.

Про це написав міністр оборони України Олексій Резніков у Facebook.

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"Спочатку вони плануюсь влаштувати перебої зв’язку. Після цього будуть масовано вкинуті фейкові повідомлення про те, що українське військово-політичне керівництво начебто погодилось на капітуляцію", – написав міністр.

На "підтвердження" цього фейку будуть поширювати начебто підписані "документи", а також змонтовані фейкові відеоролики.

"Це брехня. Не дочекаються! Жодної капітуляції не буде! Тільки перемога! Попередьте усіх, кого зможете. Багато тих, хто розраховував взяти Київ за 2-3 доби, вже у пеклі. Міцно тримаймо зброю! Продовжуємо опір! Слава Україні!" – додав Резніков.

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У Гаазі ініціювали початок розслідування злочинів Росії проти України

Прокурор Міжнародного кримінального суду в Гаазі Карім Хан заявив про те, що розпочинає розслідування можливих військових злочинів та злочинів проти людяності в Україні. Про це йдеться у його заяві на сайті суду.

"Я ознайомився з висновками Управління з попереднього вивчення ситуації в Україні та підтвердив наявність розумних підстав для початку розслідування", — йдеться у повідомленні.

За словами прокурора, є підстави вважати, що військові злочини та злочини проти людяності були скоєні в Україні. Він доручив своїй команді вивчити всі можливості збереження доказів.

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Також Хан заявив, що проситиме про підтримку всіх держав-учасниць та міжнародної спільноти в цілому.

"Я продовжуватиму уважно стежити за розвитком подій на місцях в Україні та знову закликаю до стриманості та неухильного дотримання норм щодо міжнародного гуманітарного права", — зазначив прокурор.

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