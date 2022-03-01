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"Никакой капитуляции не будет!" – Резников предупредил о новой атаке фейками от РФ

Юлия Гаврилюк Юлия Гаврилюк Редактор Украина Сегодня
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1 марта, 15:15
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Украина будет продолжать сопротивление – никакой капитуляции не будет и предупредите об этом всех, кого сможете
Россия продолжает придумывать фейки
Россия продолжает придумывать фейки / Фото: Коллаж: Сегодня

Российские оккупанты готовятся в ближайшее время запустить масштабную информационно-психологическую операцию. Ее цель – с помощью лжи сломить сопротивление украинского народа и украинской армии.

Об этом написал министр обороны Украины Алексей Резников в Facebook.

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"Сначала они планируют устроить перебои связи. После этого будут массированно вброшены фейковые сообщения о том, что украинское военно-политическое руководство вроде бы согласилось на капитуляцию", – написал министр.

На "подтверждение" этого фейка будут распространяться вроде бы подписанные "документы", а также смонтированные фейковые видеоролики.

"Это ложь. Не дождутся! Никакой капитуляции не будет! Только победа! Предупредите всех, кого сможете. Многие, кто рассчитывал взять Киев за 2-3 суток, уже в аду. Крепко держим оружие! Продолжаем сопротивление! Слава Украине!" – добавил Резников.

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В Гааге инициировали начало расследования преступлений России против Украины

Прокурор Международного уголовного суда в Гааге Карим Хан заявил о том, что начинает расследование возможных военных преступлений и преступлений против человечности в Украине. Об этом говорится в его заявлении на сайте суда.

"Я ознакомился с выводами Управления по предварительному изучению ситуации в Украине и подтвердил наличие разумных оснований для начала расследования" , – говорится в сообщении.

По словам прокурора, есть основания полагать, что военные преступления и преступления против человечности были совершены в Украине. Он поручил своей команде изучить все возможности сохранения улик.

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Также Хан заявил, что будет просить о поддержке всех государств-участников и международного сообщества в целом.

"Я буду продолжать внимательно следить за развитием событий на местах в Украине и снова призываю к сдержанности и неукоснительному соблюдению норм по международному гуманитарному праву", – отметил прокурор.

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