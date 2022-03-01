Угорщина підтримала експрес-вступ України до ЄС

Угорщина підтримує будь-які ініціативи, спрямовані на припинення війни

Раніше Угорщина була проти вступу України до Альянсу / Фото: Колаж: Сьогодні

Угорщина підтримує прискорений вступ України до Європейського Союзу. Про це заявив міністр закордонних справ країни Петер Сійярто. угорське видання 444 .

"Вчора президенти восьми країн-членів ЄС – країни Балтії, Польща, Чехія, Словаччина, Болгарія та Словенія, виступили із спільною ініціативою для просування євроінтеграції України, з метою надати Україні статусу країни-кандидата та розпочати переговори про вступ якнайшвидше. Хотів би. оголосити, що Угорщина підтримує цю ініціативу, і ми закликаємо Брюссель поставити питання на порядок денний", – сказав він.

За його словами, вони підтримують будь-які ініціативи, спрямовані на припинення війни.

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"Чим швидше буде світ, тим менше людей загине і тим менше будуть змушені тікати зі своїх будинків", – сказав він.

Крім того, Угорщина підтримала вступ України до НАТО.

Шлях у НАТО