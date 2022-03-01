Россия нанесет ракетный удар по Киеву – какая цель

В Минобороны оккупантов призвали украинцев покинуть свои дома

/ Фото: Коллаж: Сегодня

Министерство обороны Российской Федерации угрожает нанести удар высокоточным оружием по объектам в Киеве.

Об этом сообщает кремлевский пул.

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"Будут нанесены удары"

"В целях пресечения информационных атак против России по технологическим объектам СБУ и 72-го главного центра ПСО в Киеве (72 ЦИПСО ВМС Украины. – Ред.), будут нанесены удары высокоточным оружием. Призываем украинских граждан, привлекаемых украинскими националистами для осуществления провокаций против России, а также жителей Киева, проживающих рядом с ретрансляционными узлами, покинуть свои дома", – говорится в заявлении.

Заявление СБУ

В Службе безопасности Украины предупредили о фейках со стороны российских оккупантов:

"Будьте готовы к очередному фейку, который попробуют запустить российские оккупанты. А именно: что украинское руководство и правительство сдали страну. Эта дезинформация может быть тиражирована через все возможные каналы".

/ Фото: СБУ

Цель фейка, как отмечает СБУ, состоит в том, чтобы дезориентировать, посеять панику среди граждан и склонить украинские войска к сдаче.

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"Однако даже в случае исчезновения и способности проверять, являются ли эти данные надежными, будьте уверены: капитуляция и сдача интересов Украины невозможны! Руководство государства вместе с народом выступает против российских войск и делает все возможное для освобождения украинских территорий от оккупантов. Все органы власти, войска, силовые и правоохранительные органы будут стоять за победу! Слава Украине!" – заявили в СБУ.

В Гааге инициировали начало расследования преступлений России

Прокурор Международного уголовного суда в Гааге Карим Хан заявил о том, что начинает расследование возможных военных преступлений и преступлений против человечности в Украине. Об этом говорится в его заявлении на сайте суда.

"Я ознакомился с выводами Управления по предварительному изучению ситуации в Украине и подтвердил наличие разумных оснований для начала расследования", – говорится в сообщении.

По словам прокурора, есть основания полагать, что военные преступления и преступления против человечности были совершены в Украине. Он поручил своей команде изучить все возможности сохранения улик.

Напомним, министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что российские оккупанты готовятся в ближайшее время запустить масштабную информационно-психологическую операцию. Ее цель – с помощью лжи сломить сопротивление украинского народа и украинской армии.

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