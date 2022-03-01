"Історія повторюється": Зеленський про бомбардування Бабиного Яру

Загинули п'ятеро людей

Володимир Зеленський. Фото: колаж "Сьогодні"

Президент України Володимир Зеленський відреагував на удар російської бомби по Бабиному Яру.

"Навіщо 80 років повторювати "Ніколи знову", якщо, коли бомба падає на Бабин Яр, світ залишається мовчазним? Ще 5 життів втрачено. Історія повторюється..." – написав він.

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Атака на телевежу

У Києві на Дорогожичах 1 березня прогриміли потужні вибухи біля телевежі, поряд з якою розміщується меморіальний комплекс "Бабин Яр". Влучили в апаратну, люди в телецентрі не постраждали. Деякий час телеканали можуть бути недоступними, найближчим часом їх переведуть на резервне мовлення.

Раніше Міністерство оборони Російської Федерації оголосило, що завдасть ударів високоточною зброєю по об'єктах у Києві "з метою припинення інформаційних атак проти Росії".

Що відбувається в Україні 1 березня

У Харкові та Києві вночі чули звуки вибухів, у низці міст лунали сирени, але інформації про обстріл не було. Близько 5-ї ранку ситуація змінилася – стало відомо, що ракета РФ влучила в житловий будинок у Чернігові. Тим часом президент України продовжує спілкуватися зі світовими лідерами про напад РФ.

З початку доби в Україні російські військові провели перегрупування військ і завдали ракетно-бомбових ударів з повітря. Також окупанти намагалися висадити тактичні десанти та напасти на об'єкти цивільної та військової інфраструктури. Реклама

На Чернігівщині тривають оборонні бої, щоб не пустити супротивника до столиці з північно-східного напрямку. У передмісті Чернігова були окремі ДРГ супротивника, які за підтримки броньованої техніки намагалися прорватися до міста, але їх знищили українські захисники.

Росіяни завдали ракетного удару по військовій частині у Лощинівці, що під Ізмаїлом Одеської області.