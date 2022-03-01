Оккупанты нанесли ракетный удар по Чугуеву (видео)

Россия продолжает обстреливать украинские города

/ Фото: Коллаж: Сегодня

Российские оккупанты 1 марта обстреляли город Чугуев Харьковской области, возле аэродрома – мощные взрывы.

Россия поменяла тактику войны

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Россия наносит удары по украинским городам, чтобы напугать население и вызвать массовую панику.

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Он также добавил, что цель государства-оккупанта — добиться массовых жертв и стереть историческую память с улиц украинских городов.

По словам Подоляка, это ключевое проявление новой тактики РФ.

В Гааге инициировали начало расследования преступлений России

Прокурор Международного уголовного суда в Гааге Карим Хан заявил о том, что начинает расследование возможных военных преступлений и преступлений против человечности в Украине. Об этом говорится в его заявлении на сайте суда.

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"Я ознакомился с выводами Управления по предварительному изучению ситуации в Украине и подтвердил наличие разумных оснований для начала расследования", – говорится в сообщении.

По словам прокурора, есть основания полагать, что военные преступления и преступления против человечности были совершены в Украине. Он поручил своей команде изучить все возможности сохранения улик.