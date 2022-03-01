Российские оккупанты снова ударили по Мариуполю, ранены десятки мирных жителей (фото)

Враг целеустремленно бьет именно по мирным жителям и инфраструктуре Мариуполя. В результате обстрела 1 марта ранен 21 человек.
Об этом сообщили в пресс-центре штаба ООС.
Обстрел района Кирова был произведен ракетой "Точка У" с кассетной боевой частью, предназначенной для уничтожения живой силы.
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"Итак, применение этой ракеты в плотно застроенном жилом квартале, где нет военных, было направлено именно на поражение пожилых людей, детей, женщин", – отмечают украинские военные.
По предварительной информации, известно о 21 раненом. Число погибших уточняется.
По данным полиции, в центральной части города разрушения получили несколько домов и школа №16. Кроме того, под огнем оккупантов в очередной раз оказался жилой сектор Левобережного района, а также территория КП "Коммунальщик". Также полицейские сообщают о по меньшей мере одном погибшем.
В Мариуполе ударили по гражданским. Фото: ООС
Ситуация в Мариуполе
В Мариуполе российские оккупанты продолжают массовые обстрелы. Также был произведен страшный обстрел поселка Сартана. Число раненых ежедневно растет.
25 февраля в результате артобстрелов российских оккупантов уничтожены жилые дома на Левобережье. Есть раненые среди мирных жителей. Также горела 48-я школа.
Мэр Мариуполя Вадим Бойченко заявил, что защитники города уничтожили десятки российских танков.
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