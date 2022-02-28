"Е**нуло возле церкви": новое видео обстрелов Мариуполя оккупантами

Росийские войска целятся по жилым кварталам

/ Фото: Коллаж: Сегодня

Российские оккупационные войска 28 февраля продолжают обстрел Мариуполя.

В сеть попало новое видео, демонстрирующее, как снаряды разрываются возле церкви и жилых домов.

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"Возле церкви е**нуло", – комментирует видео его автор.

Ситуация в Мариуполе

В Мариуполе российские оккупанты продолжают массовые обстрелы. Также был совершен страшный обстрел поселка Сартана. Количество раненых с каждым днем растет.

25 февраля в результате артобстрелов российских оккупантов уничтожены жилые дома на Левобережье. Есть раненые среди мирных жителей. Также горела 48-я школа.

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Мэр Мариуполя Вадим Бойченко заявил, что защитники города уничтожили десятки российских танков.

24 февраля в Мариуполе ввели комендантский час с 22:00 до 6:00.