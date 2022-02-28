"Є**нуло біля церкви": нове відео обстрілів Маріуполя окупантами

Російські війська ціляться по житлових кварталах

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Російські окупаційні війська 28 лютого продовжують обстріл Маріуполя.

У мережу потрапило нове відео, яке демонструє, як снаряди розриваються біля церкви та житлових будинків.

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"Біля церкви є**нуло", – коментує відео його автор.

Ситуація у Маріуполі

У Маріуполі російські окупанти продовжують масові обстріли. Також було здійснено страшний обстріл селища Сартана. Кількість поранених щодня зростає.

25 лютого внаслідок артобстрілів російських окупантів знищено житлові будинки на Лівобережжі. Є поранені серед мирних мешканців. Також горіла 48-а школа.

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Мер Маріуполя Вадим Бойченко заявив, що захисники міста знищили десятки російських танків

24 лютого у Маріуполі ввели комендантську годину з 22:00 до 6:00.