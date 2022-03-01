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СЕГОДНЯ Последние новости Украины

Х*й вам, а не Мариуполь! В горсовете ответили оккупантам на обстрелы жилых районов (фото)

Анна Ткаченко Анна Ткаченко Ведущий редактор Власть Сегодня
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1 марта, 16:23
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Руководство города предупреждает мирное население о возможных провокациях
Мариуполь не собирается сдаваться оккупанту / Коллаж "Сегодня"
Мариуполь не собирается сдаваться оккупанту / Коллаж "Сегодня"

В Мариуполе оккупант готовит провокации под видом гуманитарного коридора так называемой "ДНР" для эвакуации жителей города. Об этом предупредили в местном горсовете.

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Власти города предостерегают: это может быть подготовкой к большой диверсии:

"Уже фиксировались факты, когда российско-фашистские войска использовали мирных жителей как живой щит, чтобы прорваться в украинские города. Не исключена и умышленная задача ударов по мирным колоннам для создания пропагандистской картинки на российском телевидении", — говорится в сообщении.

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Днем враг враг открывал огонь по мирному населению. Повреждено несколько домов и школа в районе бульвара Шевченко, а также жилые дома в Левобережном районе города.

Последствия обстрела в Мариуполе / Фото: "Сегодня"
Последствия обстрела в Мариуполе / Фото: "Сегодня"

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Последствия обстрела в Мариуполе / Фото: "Сегодня"
Последствия обстрела в Мариуполе / Фото: "Сегодня"

Последствия обстрела в Мариуполе / Фото: "Сегодня"
Последствия обстрела в Мариуполе / Фото: "Сегодня"

Последствия обстрела в Мариуполе / Фото: "Сегодня"
Последствия обстрела в Мариуполе / Фото: "Сегодня"

Последствия обстрела в Мариуполе / Фото: "Сегодня"
Последствия обстрела в Мариуполе / Фото: "Сегодня"

Позже начали бить по коммунальным предприятиям. Огонь фиксировали на территории КП "Коммунальщик".

Число пострадавших на данный момент уточняется. Об этом заявил мэр Мариуполя Вадим Бойченко.

"Оккупанты из России ведут настоящий геноцид украинского народа. Их действия ничем не отличаются от тактики фашистско-нацистских войск, которые с 41 по 43 года оккупировали и принимали в блокаду целые города. Они не отличаются от нацистов, которые безжалостно убивали женщин и детей. Почти 80 лет назад Украина отразила нападения фашистов. Отразим и сейчас", – заявил господин Бойченко в обращении к землякам.

Но на все эти запугивания со стороны оккупанта руководство города ответило красноречивой фразой, указывающей уже знакомое для агрессора направление.

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