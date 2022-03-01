Х*й вам, а не Маріуполь! У міськраді відповіли окупантам на обстріл житлових районів (фото)

У Маріуполі окупант готує провокації під виглядом гуманітарного коридору так званої ДНР для евакуації мешканців міста. Про це попередили у місцевій міськраді.
Влада міста застерігає: це може бути підготовкою до великої диверсії:
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"Вже фіксувалися факти, коли російсько-фашистські війська використовували мирних жителів як живий щит, щоб прорватися в українські міста. Не виключено й умисне завдання ударів по мирних колонах для створення пропагандистської картинки на російському телебаченні", – йдеться в повідомленні .
Вдень ворог відкривав вогонь по мирному населенню. Пошкоджено кілька будинків та школу у районі бульвару Шевченка, а також житлові будинки у Лівобережному районі міста.
Пізніше почали бити на комунальних підприємствах. Вогонь фіксували на території КП "Комунальник".
Число постраждалих наразі уточнюється. Про це заявив мер Маріуполя Вадим Бойченко .
"Окупанти із Росії ведуть справжній геноцид українського народу. Їхні дії нічим не відрізняються від тактики фашистсько-нацистських військ, які з 41 по 43 роки окупували та приймали в блокаду цілі міста. Вони не відрізняються від нацистів, які безжально вбивали жінок та дітей. Майже 80 років тому Україна відбила напади фашистів. Відобразимо і зараз", – заявив Бойченко у зверненні до земляків.
Але на всі ці залякування з боку окупанта керівництво міста відповіло промовистою фразою, що вказує вже знайомий для агресора напрямок.