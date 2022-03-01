Російські окупанти знову вдарили по Маріуполю, поранено десятки мирних жителів (фото)

Ворог цілеспрямовано б’є саме по мирних мешканцях та інфраструктурі Маріуполя. В результаті обстрілу 1 березня поранена 21 людина.
Про це повідомили у пресцентрі штабу ООС.
Обстріл району Кірова було здійснено ракетою "Точка У" з касетною бойовою частиною, яка призначена для знищення живої сили.
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"Тож застосування цієї ракети в щільно забудованому житловому кварталі, де немає військових, було скероване саме на ураження літніх людей, дітей, жінок", – наголошують українські військові.
За попередньою інформацією, відомо про 21 пораненого. Кількість загиблих уточнюється.
За даними поліції, в центральній частині міста руйнувань зазнали декілька будинків та школа №16. Крім того, під вогнем окупантів вкотре опинився житловий сектор Лівобережного району, а також територія КП "Комунальник". Також поліцейські повідомляють про щонайменше одного загиблого.
В Маріуполі ударили по цивільних. Фото: ООС
Ситуація у Маріуполі
У Маріуполі російські окупанти продовжують масові обстріли. Також було здійснено страшний обстріл селища Сартана. Кількість поранених щодня зростає.
25 лютого внаслідок артобстрілів російських окупантів знищено житлові будинки на Лівобережжі. Є поранені серед мирних мешканців. Також горіла 48-ма школа.
Мер Маріуполя Вадим Бойченко заявив, що захисники міста знищили десятки російських танків
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