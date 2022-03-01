Російські окупанти знову вдарили по Маріуполю, поранено десятки мирних жителів (фото)

Один із районів міста обстріляли ракетою, яка призначена для знищення живої сили

Росіяни вдарили по Маріуполю / Фото: Колаж: Сьогодні

Ворог цілеспрямовано б’є саме по мирних мешканцях та інфраструктурі Маріуполя. В результаті обстрілу 1 березня поранена 21 людина.

Про це повідомили у пресцентрі штабу ООС.

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Обстріл району Кірова було здійснено ракетою "Точка У" з касетною бойовою частиною, яка призначена для знищення живої сили.

"Тож застосування цієї ракети в щільно забудованому житловому кварталі, де немає військових, було скероване саме на ураження літніх людей, дітей, жінок", – наголошують українські військові.

За попередньою інформацією, відомо про 21 пораненого. Кількість загиблих уточнюється.

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За даними поліції, в центральній частині міста руйнувань зазнали декілька будинків та школа №16. Крім того, під вогнем окупантів вкотре опинився житловий сектор Лівобережного району, а також територія КП "Комунальник". Також поліцейські повідомляють про щонайменше одного загиблого.

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В Маріуполі ударили по цивільних. Фото: ООС

Ситуація у Маріуполі

У Маріуполі російські окупанти продовжують масові обстріли. Також було здійснено страшний обстріл селища Сартана. Кількість поранених щодня зростає.

25 лютого внаслідок артобстрілів російських окупантів знищено житлові будинки на Лівобережжі. Є поранені серед мирних мешканців. Також горіла 48-ма школа.

Мер Маріуполя Вадим Бойченко заявив, що захисники міста знищили десятки російських танків

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