У ЗСУ попередили, що в Україну може вторгнутися білоруська армія

Сусідня країна допомагає РФ вести бій проти нашої держави

Існує ймовірність, що Білорусь теж може напасти на Україну/Фото: колаж: "Сьогодні"

Республіка Білорусь надає допомогу РФ у розміщенні військ на її території для ведення війни проти України.

Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

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"З території РБ з 24 лютого 2022 року систематично наносяться ракетні удари по військовим та цивільним об’єктам. На сьогодні відзначається, що білоруські війська приведені у бойову готовність та знаходяться в районах зосередження максимально наближених до державного кордону України. Протягом поточної доби, за даними розвідки, зафіксовано значну активність авіаційної техніки. Крім того, помічено рух колон автомобільної техніки з продовольством та боєприпасами в районі населених пунктів Барановичи, Ляховичи та Пінськ", — йдеться в повідомленні.

За наявними даними ЗСУ, російські окупанти готуються найближчим часом запустити масштабну інформаційно-психологічну операцію. Її мета – за допомогою брехні зламати опір українського народу та української армії. Використовуючи тактику тотальної дезінформації та залякування цивільного населення противник намагатиметься посіяти паніку та хаос.

"У зв’язку з тим, що противнику не вдається досягти поставлених цілей, за рахунок суттєвого опору ЗС України та супротиву патріотично налаштованого цивільного населення, він перейшов до руйнування інформаційної інфраструктури та критично важливих державних об’єктів. Так, окупаційними військами, в міру просування вглиб території України, здійснюється руйнування ретрансляційних веж стільникового зв’язку. 1 березня 2022 року завдано ракетний удар по телевежі міста Києва. Противник продовжує цинічно нехтувати нормами Міжнародного гуманітарного права під час ведення бойових дій", — повідомили в ЗСУ.

Угруповання Збройних Сил України здійснюють оборону визначених рубежів та завдають противнику нищівної поразки на всіх напрямках. Під час запеклих боїв на Чорнобильському напрямку отримав поранення начальник штабу 36 загальновійськової армії Східного воєнного округу, а в Сіверському операційному районі було знищено командира 11 окремої десантно-штурмової бригади повітряно-десантних військ ЗС РФ.

Що відбувалося минулої доби?

У Харкові та Києві вночі чули звуки вибухів, у кількох містах лунали сирени, але інформації про обстріл не було. Близько 5-ї ранку ситуація змінилася – стало відомо, що ракета РФ влучила в житловий будинок у Чернігові. Тим часом президент України продовжує спілкуватися зі світовими лідерами про напад РФ.

З початку доби в Україні російські військові провели перегрупування і завдали ракетно-бомбових ударів з повітря. Також окупанти намагалися висадити тактичні десанти й напасти на об'єкти цивільної та військової інфраструктури.

і завдали ракетно-бомбових ударів з повітря. Також окупанти намагалися висадити тактичні десанти й напасти на об'єкти цивільної та військової інфраструктури. На Чернігівщині тривають оборонні бої, щоб не пустити супротивника до столиці з північно-східного напрямку. У передмісті Чернігова були окремі ДРГ супротивника, які за підтримки броньованої техніки намагалися прорватися до міста, але їх знищили українські захисники.

Росіяни завдали ракетного удару по військовій частині у Лощинівці, що під Ізмаїлом Одеської області.

у Лощинівці, що під Ізмаїлом Одеської області. Мер Маріуполя Вадим Бойченко заявив, що ворог наступає з усіх боків. У місті виникли проблеми з електропостачанням.

У Києві прогриміла серія потужних вибухів.

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