Ворог хоче залякати нас — Кличко різко висловився про обстріл Бабиного Яру

Мер столиці закликає киян провести цю ніч в укриттях

Мер Києва закликав містян ховатися в укриття у нічний час / Колаж "Сьогодні"

Київський міський голова Віталій Кличко записав нове відеозвернення до мешканців столиці. У ньому повідомляється, що ворог хоче залякати та деморалізувати громадян України, зокрема завдаючи ударів по об'єктах інфраструктури та зв'язку.

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Кличко відреагував на ракетну атаку по київській телевежі. За його інформацією, внаслідок атаки загинули 5 мирних киян, випадкових перехожих. За попередніми даними, ворог випустив по об'єкту дві ракети.

Мер закликав містян сховатися в укриття, особливо у темний час доби:

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"Я закликаю всіх киян не ходити і не їздити вулицями! Будьте максимально обережні. Цю ніч краще провести в укриттях", — звернувся Кличко до мешканців столиці.

Нагадаємо, раніше удар по телевежі в Києві прокоментував глава ОП Андрій Єрмак. Важливо уточнити, що конструкція розміщується поблизу меморіального комплексу "Бабин Яр".