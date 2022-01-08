Ехал на съемки: российского актера не пустили в Украину (видео)

Российский актер направлялся в Украину / Фото: Коллаж: Сегодня

Гражданин Российской Федерации прибыл 7 января в Борисполь авиарейсом из Стамбула. Россиянин, который является актером театра и кино, нарушал порядок въезда на временно оккупированную территорию Крыма.

Об этом сообщает прессслужба Госпогранслужбы.

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Подробности инцидента

На временно оккупированной территории Крыма мужчина участвовал в съемках российского сериала.

В ходе беседы актер всячески открещивался и отрицал пребывание в оккупированном Крыму. Гражданин РФ также отметил, что направлялся в Украину на съемки.

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Запрет на въезд

За нарушение норм украинского законодательства россиянина не пропустили в Украину, кроме того он получил запрет въезда в Украину на ближайшие три года. Мужчина вернется обратно другим рейсом.

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По данным СМИ, речь идет о российском актере Вячеславе Чепурченко.

Кратко об актере

Вячеслав Чепурченко родился 29 июля 1987 года в Ростове-на-Дону. Начиная с 2011 года Чепурченко снимается в кино.

Он участвовал в съемках сериала "Гурзуф" в оккупированном Россией Крыму.

В видео Госпогранслужбы актер сказал, что не знает географии Украины.

"Я не знаю географию Украины. Я знаю Ростов, Москву, Сочи, Камышин – свой родной город под Волгоградом. Вот это все мое. Я работаю в Москве", – сказал актер во время допроса.

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