Ехал на съемки: российского актера не пустили в Украину (видео)

Российский актер направлялся в Украину / Фото: Коллаж: Сегодня
Гражданин Российской Федерации прибыл 7 января в Борисполь авиарейсом из Стамбула. Россиянин, который является актером театра и кино, нарушал порядок въезда на временно оккупированную территорию Крыма.
Об этом сообщает прессслужба Госпогранслужбы.
Подробности инцидента
На временно оккупированной территории Крыма мужчина участвовал в съемках российского сериала.
В ходе беседы актер всячески открещивался и отрицал пребывание в оккупированном Крыму. Гражданин РФ также отметил, что направлялся в Украину на съемки.
Запрет на въезд
За нарушение норм украинского законодательства россиянина не пропустили в Украину, кроме того он получил запрет въезда в Украину на ближайшие три года. Мужчина вернется обратно другим рейсом.
По данным СМИ, речь идет о российском актере Вячеславе Чепурченко.
Кратко об актере
Вячеслав Чепурченко родился 29 июля 1987 года в Ростове-на-Дону. Начиная с 2011 года Чепурченко снимается в кино.
Он участвовал в съемках сериала "Гурзуф" в оккупированном Россией Крыму.
В видео Госпогранслужбы актер сказал, что не знает географии Украины.
"Я не знаю географию Украины. Я знаю Ростов, Москву, Сочи, Камышин – свой родной город под Волгоградом. Вот это все мое. Я работаю в Москве", – сказал актер во время допроса.
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