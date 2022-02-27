Экологическая катастрофа? В Василькове из-за ракетного удара РФ горит нефтебаза

В Василькове горит нефтебаза/Фото: коллаж: "Сегодня"

В результате ракетного удара оккупантов по Василькову Киевской области начался масштабный пожар на нефтебазе. В Сети пишут, что это может стать экологической катастрофой колоссальных масштабов.

Информацию о попадании снаряда подтвердила мэр Василькова Наталия Баласинович.

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