Экологическая катастрофа? В Василькове из-за ракетного удара РФ горит нефтебаза

В Василькове горит нефтебаза/Фото: коллаж: "Сегодня"
В результате ракетного удара оккупантов по Василькову Киевской области начался масштабный пожар на нефтебазе. В Сети пишут, что это может стать экологической катастрофой колоссальных масштабов.
Информацию о попадании снаряда подтвердила мэр Василькова Наталия Баласинович.
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"Ракетный удар был нанесен по Васильковской нефтебазе компании БРСМ. Гореть будет долго. Экологический ущерб колоссальный!", — написал в Telegram советник министра внутренних дел Антон Геращенко.