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Экологическая катастрофа? В Василькове из-за ракетного удара РФ горит нефтебаза

Татьяна Очеретяная, Владимир Козырь
27 февраля, 01:40
Взрыв несет серьезную угрозу окружающей среде

В Василькове горит нефтебаза/Фото: коллаж: "Сегодня"

В результате ракетного удара оккупантов по Василькову Киевской области начался масштабный пожар на нефтебазе. В Сети пишут, что это может стать экологической катастрофой колоссальных масштабов.

Информацию о попадании снаряда подтвердила мэр Василькова Наталия Баласинович.

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"Ракетный удар был нанесен по Васильковской нефтебазе компании БРСМ. Гореть будет долго. Экологический ущерб колоссальный!", — написал в Telegram советник министра внутренних дел Антон Геращенко.