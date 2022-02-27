Екологічна катастрофа? У Василькові через ракетний удар РФ горить нафтобаза

У Василькові горить нафтобаза/Фото: колаж: "Сьогодні"

Внаслідок ракетного удару окупантів по Василькову Київської області почалася масштабна пожежа на нафтобазі. У мережі пишуть, що це може стати екологічною катастрофою колосальних масштабів.

Інформацію про влучення снаряда підтвердила мер Василькова Наталія Баласинович.

Реклама

Деталі