Экс-правоохранители обокрали отделение Госспецвязи на 90 млн (фото, видео)

ГБР задержало злоумышленников. Фото: коллаж "Сегодня"

Государственное бюро расследований разоблачило преступную группировку, которая, воспользовавшись военным временем, ограбила одно из киевских отделений Госспецсвязи на 90 млн гривен. Преступники, в том числе бывшие правоохранители, в начале марта этого года проникли в помещение Государственного предприятия специальной связи и похитили из почтовых отправлений ювелирные изделия из золота и серебра, а также наличные деньги.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

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ГБР установило всех участников преступной организации. Сейчас три человека задержаны. Работники ГБР провели обыски по месту жительства преступников.

Также проверяется возможная причастность к преступлению работников Госспецсвязи.

У злоумышленников обнаружили и изъяли наличные, около 8 кг ювелирных изделий из золота и серебра (серьги, цепочки, кольца, подвески и др.), несколько единиц огнестрельного оружия с боевыми патронами без разрешительных документов, а также осколочно-фугасные снаряды для тяжелой техники.

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ГБР задержало преступников. Фото: пресс-служба ГБР

Что грозит преступникам?

Задержанные подозреваются в тайном похищении чужого имущества (кража), совершенном по предварительному сговору группой лиц, соединенном с проникновением в другое помещение, совершенных в больших размерах и в условиях военного положения (ч. 4 ст. 185 УК Украины).

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Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 5 до 8 лет. Досудебное расследование продолжается.

Ранее мы рассказывали, что в Украине злоумышленники незаконно выводили из страны деньги российского и белорусского бизнесов, вместо того, чтобы национализировать эти средства и направить на нужды ВСУ. Только за несколько месяцев 2021 года через фиктивные фирмы обналичили более 110 млн гривен.

Кроме того, в освобожденном от оккупантов Тростянце Сумской области следователи Государственного бюро расследований (ГБР) нашли важные документы российских военных. Эти бумаги являются доказательством того, что Россия планировала захватить всю территорию Украины. Доказательства будут переданы в международные инстанции.