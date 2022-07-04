Експравоохоронці обікрали відділення Держспецзв'язку на 90 млн (фото, відео)

ДБР затримало зловмисників. Фото: колаж "Сьогодні"

Державне бюро розслідувань викрило злочинне угруповання, яке, скориставшись воєнним часом, пограбувало одне з київських відділень Держспецзв'язку на 90 млн гривень. Злочинці, зокрема колишні правоохоронці, на початку березня цього року проникли до приміщення Державного підприємства спеціального зв'язку та викрали з поштових відправлень ювелірні вироби із золота та срібла, а також готівку.

Про це повідомляє пресслужба ДБР.

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Подробиці

ДБР встановило всіх учасників злочинної організації. Наразі трьох осіб затримано. Працівники ДБР провели обшуки за місцем проживання злочинців.

Також перевіряється можлива причетність до злочину працівників Держспецзв’язку.

У зловмисників виявили та вилучили готівку, близько 8 кг ювелірних виробів із золота та срібла (сережки, перстні, ланцюжки, кільця, підвіски та ін.), декілька одиниць вогнепальної зброї з бойовими набоями без дозвільних документів, а також осколково-фугасні снаряди до важкої техніки.

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ДБР затримало злочинців. Фото: пресслужба ДБР

Що загрожує злочинцям?

Затримані підозрюються у таємному викраденні чужого майна (крадіжці), вчиненому за попередньою змовою групою осіб, поєднаному з проникненням в інше приміщення, вчинених у великих розмірах та в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 185 КК України).

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Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 8 років. Досудове розслідування триває.

Раніше ми розповідали, що у Україні зловмисники незаконно виводили з країни гроші російського та білоруського бізнесів замість того, щоб націоналізувати ці кошти та спрямувати на потреби ЗСУ. Лише за кілька місяців 2021 року через фіктивні фірми перевели в готівку понад 110 млн гривень.

Крім того, у звільненому від окупантів Тростянці Сумської області слідчі Державного бюро розслідувань (ДБР) знайшли важливі документи російських військових. Ці папери є доказом того, що Росія планувала захопити всю територію України. Докази передадуть до міжнародних інстанцій.