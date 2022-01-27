"Экстренный чемодан" на случай вторжения РФ: как собрать самое важное

Украинцам стоит собрать тревожный чемоданчик на случай нападения РФ

Вероятное вторжение Российской Федерации на территорию Украины обсуждается повсюду. Самое первое правило – не паникуйте, но будьте готовы.

Сайт "Сегодня" расскажет, что положить в тревожный чемодан.

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Что такое "экстренный чемодан"?

Тревожный чемодан – это крепкий и удобный рюкзак объемом от 25 литров. Он предназначен для хранения вещей первой необходимости для быстрой эвакуации из зоны чрезвычайного происшествия.

В него нужно вместить все необходимое для жизни на несколько дней. Содержимое рюкзака может корректироваться в соответствии с вашими потребностями, но основное его содержание всегда одинаково.

Каким должен быть чемодан?

Рюкзак обязательно должен быть подъемным, потому что в случае чего все придется тянуть на своих плечах. Он может весить до 25 килограмм.

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Жительница Киева Екатерина Галушка собрала свой чемодан еще в мае 2021 года. Ее чемодан весит четыре килограмма.

"Сверху должна быть ваша индивидуальная аптечка. В ней должны находиться обезболивающие, антигистамины, против отравления, также для каждого члена семьи жгуты", – рекомендует Екатерина.

Что взять из еды?

Позаботиться нужно и о еде.

"Лучше всего – это сухофрукты, сухие, энергетические батончики, потому что они добавляют энергии. Да, чашка сразу. Для чашки еще нужен литр воды. Не несите с собой больше. А еще с собой нужно захватить теплую одежду, документы, средства гигиены, нож. Важно в таких условиях быть на связи",– рассказала Екатерина.

Нужны ли средства связи?

Можно взять повербанк. Желательно еще дополнительный кнопочный телефон, потому что он не так быстро садится.

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"В моем случае у меня есть еще рация. Есть риск, что мобильная связь и интернет положат в первую очередь", – отметила Екатерина.

Кроме этого, рекомендуем взять ручку, блокнот, карту местности.

Что положить в чемодан ребенку?

Жительница Киева Юлия Бабич собрала вещи не только для себя, но и для годовалой дочери Эммы.

"Мой чемодан – для меня это минимум, в принципе я могу выживать разве что с водой, мне больше не надо, а для ребенка – главное взять то, что его успокаивает: еда, игрушки. Понадобятся и бутылочка с водой, памперсы, сменная одежда и соска", – отметила Юлия.

У Юлии есть браслет со всеми данными Эммы, где написана ее дата рождения, группа крови, телефон Юлии и адрес.

"В экстремальном случае я просто надеваю на ее руку этот браслет", – сказала Юлия.

Где искать укрытие?

Следующий шаг – с собранными вещами искать укрытие.

"Среди плюсов – на стенах дома есть указатели, куда бежать. Из минусов – укрытия мы так и не нашли", – сказала жительница Киева Юлия.

Все двери закрыты, кроме подъездных. Некоторые двери еще и запломбированы.

Жительница Киева Екатерина Галушка сказала, что лучшее укрытие – это открытая зона.

"Единственный минус, что возле меня железная дорога, а она тоже может быть под ударом, но парки, леса. Если живете возле метро – вообще классно. Я рекомендую в таких случаях прятаться в метро", – добавила Екатерина.

Какова вероятность вторжения России – не знает ни украинская армия, ни разведка США, ни военные аналитики. Но наша украинская армия готова дать отпор.

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