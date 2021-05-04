Эпидемия отступает. В Украине за сутки меньше 2500 новых случаев COVID-19

Жесткий карантин в Украине отменили, и на праздники украинцы не сильно соблюдали правила, но заболеваемость падает

Фото: REUTERS/Navesh Chitrakar

В Украине за прошедшие сутки выявили 2472 новых больных COVID-19, но в то же время выздоровевших еще больше. Об этом сообщил в Facebook министр здравоохранения Максим Степанов.

Теперь за все время эпидемии в Украине уже 2 088 410 заразившихся. Отметим, что 3 мая было выявлено 2758 случаев "короны".

За понедельник от последствий COVID-19 умерли 166 украинцев (с начала эпидемии – 44 916). Вылечиться удалось 7815 больным (всего – 1 689 630).

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Как сообщали новости "Сегодня", заслуженный врач Украины Ольга Богомолец предрекла Украине осенью еще более опасный штамм COVID-21. Против новой "короны" может не спасти и коллективный иммунитет. Врач рассказала, что нужно делать.

Напомним, Украина может оказаться на первом месте по смертям от COVID-19 в Европе. Стране еще далеко до уровня, с которого началась вторая волна, и есть риск, что повторный всплеск может произойти в конце мая.

Видео: Сегодня