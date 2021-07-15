ЕС открывает границы для украинцев

Перед выездом из Украины необходимо подробно ознакомится с правилами въезда для туристов

ЕС включил Украину в список стран, гражданам которых разрешен въезд на территорию европейских стран.

Об этом сообщает пресс-служба Совета Европы.

"После рассмотрения в рамках рекомендации о постепенной отмене временных ограничений на несущественные поездки в ЕС Совет обновил список стран, специальных административных районов и других образований и территориальных органов, для которых следует отменить ограничения на поездки. В список была добавлена Украина", – говорится в сообщении.

К слову, каждые две недели список будут пересматривать.

Украинцы также смогут въезжать и на территории Андорры, Монако, Сан-Марино и Ватикана, так как страны считаются резидентами Евросоюза для посещения ЕС. Можно будет посещать и Исландию, Лихтенштейн, Норвегию и Швейцарию, которые входят в Шенгенскую зону.

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Как мы писали ранее, пандемия коронавируса существенно повлияла на все сферы жизни, особенно – на туризм. В ООН ожидают, что сектор полностью восстановится не ранее 2023 года.

Также недавно сообщалось, что Германия разрешила въезжать в страну украинцам, которые получили две дозы прививки против коронавируса.

К слову, ВОЗ впервые рекомендовала вакцинировать детей старше 12 лет: