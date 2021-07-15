ЄС відкриває кордони для українців

Перед виїздом з України необхідно детально ознайомитися з правилами в'їзду для туристів

ЄС включив Україну до списку країн, громадянам яких дозволено в'їзд на територію європейських країн.

Про це повідомляє пресслужба Ради Європи.

"Після розгляду в рамках рекомендації про поступове скасування тимчасових обмежень на несуттєві поїздки до ЄС Рада оновив список країн, спеціальних адміністративних районів та інших утворень і територіальних органів, для яких слід скасувати обмеження на поїздки. До списку була додана Україна", – йдеться в повідомленні.

До речі, кожні два тижні список переглядатимуть.

Українці також зможуть в'їжджати і на територію Андорри, Монако, Сан-Марино і Ватикану, бо країни вважаються резидентами Євросоюзу для відвідування ЄС. Можна буде відвідувати і Ісландію, Ліхтенштейн, Норвегію та Швейцарію, які входять до Шенгенської зони.

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Як ми писали раніше, пандемія коронавірусу істотно вплинула на всі сфери життя, особливо – на туризм. В ООН очікують, що сектор повністю відновиться не раніше 2023 року.

Також нещодавно повідомлялося, що Німеччина дозволила в'їжджати до країни українцям, які отримали дві дози щеплення проти коронавірусу.

До речі, ВООЗ вперше рекомендувала вакцинувати дітей старше 12 років: