Еще 100 тысяч доз: Украина получит от Румынии вакцину AstraZeneca

Уже подготовлены детали предоставления 100 тысяч доз вакцины Украине, говорит премьер-министр Румынии Флорин Кицу

Фото: REUTERS/Yves Herman

Румыния планирует предоставить Украине 100 тысяч доз вакцины от коронавируса AstraZeneca.

Об этом на пресс-конференции заявил премьер-министр Румынии Флорин Кицу, передает "Европейская правда".

Еще 100 тысяч доз вакцины от Румынии может получить и Молдова.

"На сегодняшней встрече мы утвердили проект решения о предоставлении еще 100 000 доз вакцины AstraZeneca Молдове, а также приготовили детали предоставления 100 000 доз вакцины Украине", – сообщил он.

Реклама

На финальной стадии также решение о продаже в Молдову 200 000 доз вакцины в месяц.

Также напомним, министр здравоохранения Украины Максим Степанов подписал приказ о регистрации вакцины AstraZeneca, которая производится на предприятии в Южной Корее.

Как сообщали "Сегодня", еще в начале марта Денис Шмыгаль говорил, что в Украине планируется вакцинировать 22 миллиона человек.