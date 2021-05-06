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В Украине еще две области выходят из красной зоны карантина

6 мая, 16:52

Виталий Семченко

Речь идет о Полтавской и Запорожской областях

Фото: Poster

С 7 мая Полтавская и Запорожская области выходят из красной зоны карантина.

Об этом сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов в своем Telegram-канале.

На сегодняшнем внеочередном заседании Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций было принято решение установить в указанных регионах желтый уровень эпидемической опасности.

Теперь в этих регионах разрешается работа:

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В то же время на территории желтой зоны запрещается:

Отметим, что в красной карантинной зоне с завтрашнего дня останется только одна область – Сумская.

Подробнее о карантинных ограничениях в регионах – читайте в материале "Сегодня".

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