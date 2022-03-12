Еще меньше техники у россиян. Военные "Байрактаром" уничтожили "Ураган" врага (видео)

"Байрактар" уничтожает вражескую технику / Фото: Коллаж: Сегодня
Украинские "Байрактары" продолжают уничтожать российскую технику. В оккупантов теперь на одну систему залпового огня меньше.
Об этом сообщило Командование Воздушных Сил ВСУ.
В этот раз украинские военные уничтожили реактивную систему залпового огня "Ураган" оккупантов. Именно им российские военные обстреливали мирные города Украины.
Защитники опубликовали видео уничтожения техники.
В Киевской области разбомбили технику оккупантов
В Киевской области ударный беспилотник "Байрактар" уничтожил систему радиоэлектронной борьбы оккупантов. Соответствующее видео опубликовал в Facebook пользователь Никита Чумак.
"Утро начинается с "Байрактара". На этот раз "минус одна" система радиоэлектронной борьбы врага на Киевщине", – написал он.
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