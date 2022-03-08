"Байрактар" в действии: видео уничтожения техники оккупантов

Минус еще один "Бук"

/ Фото: Коллаж: Сегодня

Украинские военные при помощи ударного беспилотника "Байрактар" уничтожили зенитный ракетный комплекс "Бук" российских оккупантов.

Соответствующее видео опубликовано в Telegram-канале УНИАН.

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"Красавчик "Байрактар" в действии. Минус еще один "Бук" у российских оккупантов", – говорится в сообщении.

Озвучены последние потери оккупантов

По информации Генерального штаба ВСУ, общие боевые потери противника с 24.02 по 07.03 ориентировочно составили:

личного состава – более 11 тыс. человек;

танков ‒ 290;

боевых бронированных машин – 999;

артиллерийских систем –117;

РСЗО – 50;

средств ПВО – 23;

самолетов – 46;

вертолетов – 68;

автомобильной техники – 454;

кораблей/катеров – 3;

цистерн с ГСМ – 60;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 7.

Военные отмечают, что данные уточняются, поскольку подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.