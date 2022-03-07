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Арестович рассказал, как РФ меняет тактику войны в Украине

Павел Заяц Павел Заяц Редактор Власть Сегодня
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7 марта, 15:03
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Оккупантам "плохо удаются дела на земле и в воздухе", отметил советник главы ОПУ
/ Фото: Коллаж: Сегодня

Российские оккупанты из-за неудач в войне с Украиной усилили атаки в информационном пространстве, чтобы деморализовать противника.

Об этом рассказал внештатный советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович на брифинге 7 марта.

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"Появился новый фактор, о котором я хотел бы сказать отдельно. Этот фактор заключается в том, что противник резко увеличил интенсивность информационно-психологических операций, проводимых против нас с вами – против населения Украины, Вооруженных сил, руководства Украины, руководства Вооруженных сил", – заявил он.

По словам Арестовича, это означает две вещи:

"Первое – что им плохо удаются дела на земле и в воздухе, и именно поэтому они увеличивают атаки в другом пространстве – информационном. Во-вторых, мы не должны на это реагировать, потому что главная цель противника и состоит в том, чтобы мы с вами утратили психологическую способность к сопротивлению".

Советник главы ОПУ выразил уверенность, что "за 12 суток украинцы стали грамотнее в этом".

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"А мы поможем вам держать хорошее состояние сознания и не подвергаться этим влияниям", – добавил он.

Озвучены последние потери оккупантов

По информации Генерального штаба ВСУ, общие боевые потери противника с 24.02 по 07.03 ориентировочно составили:

  • личного состава – более 11 тыс. человек;
  • танков ‒ 290;
  • боевых бронированных машин – 999;
  • артиллерийских систем –117;
  • РСЗО – 50;
  • средств ПВО – 23;
  • самолетов – 46;
  • вертолетов – 68;
  • автомобильной техники – 454;
  • кораблей/катеров – 3;
  • цистерн с ГСМ – 60;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 7.

Военные отмечают, что данные уточняются, поскольку подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.

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