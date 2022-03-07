Україна
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU

Перейти к новостям Україна 24
🛡 Вторгнення РФ Паралімпіада 2022 Паралімпіада 2022 ☢ Атака на ЗАЕС 🇪🇺 Україна в ЄС
Поиск на segodnya.ua
СЬОГОДНІ Новини України

Арестович розповів, як РФ змінює тактику війни в Україні

Павло Заяць Павло Заяць
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
7 березня, 15:03
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Окупантам "погано вдаються справи на землі і в повітрі", зазначив радник глави ОПУ
/ Фото: Колаж: Сьогодні

Російські окупанти через невдачі у війні з Україною посилили атаки в інформаційному просторі, щоб деморалізувати противника.

Про це розповів позаштатний радник глави Офісу президента України Олексій Арестович на брифінгу 7 березня.

Реклама

"З'явився новий фактор, про який я хотів би сказати окремо. Цей фактор полягає в тому, що противник різко збільшив інтенсивність інформаційно-психологічних операцій, які проводяться проти нас з вами – проти населення України, Збройних сил, керівництва України, керівництва Збройних сил", – заявив він.

За словами Арестовича, це означає дві речі:

"Перше – що їм погано вдаються справи на землі і в повітрі, і саме тому вони збільшують атаки в іншому просторі – інформаційному. По-друге, ми не маємо на це реагувати, тому що головна мета противника і полягає в тому, щоб ми з вами втратили психологічну здатність до спротиву".

Радник глави ОПУ висловив упевненість, що "за 12 діб українці стали більш грамотними в цьому".

Реклама

"А ми допоможемо вам тримати гарний стан свідомості й не піддаватись на ці впливи", – додав він.

Озвучено останні втрати окупантів

За інформацією Генерального штабу ЗСУ, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 07.03 орієнтовно становлять:

  • особового складу – понад 11 тис. осіб;
  • танків – 290;
  • бойових броньованих машин – 999;
  • артилерійських систем -117;
  • РСЗВ – 50;
  • засобів ППО – 23;
  • літаків – 46;
  • вертольотів – 68;
  • автомобільної техніки – 454;
  • кораблів/катерів – 3;
  • цистерн із ПММ – 60;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7.

Військові зазначають, що дані уточнюються, оскільки підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

Читайте також:

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
«Сьогодні» в Telegram «Сьогодні» в Viber
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Україна
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Вибране
Наші автори
Ігор Сєров В Україну надходять тисячі тонн "гуманітарки" від сусідніх країн Ігор Сєров · Провідний редактор Сьогодні
Олександр Марущак Обов'язкова підготовка та зброя. Ми дізналися, як вступити до тероборони Києва Олександр Марущак · Провідний редактор Київ Сьогодні
Тетяна Очеретяна Вторгнення Росії, день одинадцятий. Нові санкції для РФ та великі втрати окупантів – онлайн Тетяна Очеретяна · Редактор Україна Сьогодні
Творча команда
Бустерна доза вакцини від COVID-19
Новини економіки
Ньюзмейкер
Софія Ковнір

Софія Ковнір

Редактор Україна Сьогодні

 Дивитись усі статті
Відео-контент
Новини політики
Скандал із зарплатами поліцейських
Новини спорту
Ньюзмейкер
Юлія Гаврилюк

Юлія Гаврилюк

Редактор Україна Сьогодні

 Дивитись усі статті
Що думають українці?
Новинки технологій
Війна на Донбасі
Найкращі рецепти
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Наші янголи-охоронці

Прийняв вогонь на себе. Підполковник Вагоровський Едуард Миколайович. Загинув, виводячи нашу авіацію з-під ракетного удару. Дав можливість іншим льотчикам піднятися у повітря. Герой України (посмертно).

Герої не вмирають!
Історії звитяг
Капітан запасу Сергій Чижиков, мобілізований з Укрпошти, збив російський літак, який бомбив Чернігів. Новітній Су-35 (вартість - $50 млн) було знищено поштарем-ракетником за допомогою ПЗРК «Ігла-1». Точна доставка “бандеролі” - пишаємось!
Слава Україні!
ТОП-вакансії
Найзатребуваніші в Україні
1
Продажі
57,4 тыс.
2
IT-сфера
50,2 тыс.
3
Банки, інвестиції, лізинг
26,1 тыс.
4
Маркетинг, реклама, PR
22,3 тыс.
5
Транспорт, логістика
20,2 тыс.
На кого ще високий попит?
Якою буде погода у березні
Прогноз на цілий місяць
Дізнатися
Рекорди Вікіпедії
Топ відомих українців
Тарас Шевченко
772 515 переглядів
Тарас Шевченко
Леся Українка
571 087 переглядів
Леся Українка
372 660 переглядів
267 095 переглядів
262 961 переглядів
1 /2
Більше рекордів

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Україна
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти