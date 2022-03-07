Арестович розповів, як РФ змінює тактику війни в Україні

Російські окупанти через невдачі у війні з Україною посилили атаки в інформаційному просторі, щоб деморалізувати противника.
Про це розповів позаштатний радник глави Офісу президента України Олексій Арестович на брифінгу 7 березня.
"З'явився новий фактор, про який я хотів би сказати окремо. Цей фактор полягає в тому, що противник різко збільшив інтенсивність інформаційно-психологічних операцій, які проводяться проти нас з вами – проти населення України, Збройних сил, керівництва України, керівництва Збройних сил", – заявив він.
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За словами Арестовича, це означає дві речі:
"Перше – що їм погано вдаються справи на землі і в повітрі, і саме тому вони збільшують атаки в іншому просторі – інформаційному. По-друге, ми не маємо на це реагувати, тому що головна мета противника і полягає в тому, щоб ми з вами втратили психологічну здатність до спротиву".
Радник глави ОПУ висловив упевненість, що "за 12 діб українці стали більш грамотними в цьому".
"А ми допоможемо вам тримати гарний стан свідомості й не піддаватись на ці впливи", – додав він.
Озвучено останні втрати окупантів
За інформацією Генерального штабу ЗСУ, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 07.03 орієнтовно становлять:
- особового складу – понад 11 тис. осіб;
- танків – 290;
- бойових броньованих машин – 999;
- артилерійських систем -117;
- РСЗВ – 50;
- засобів ППО – 23;
- літаків – 46;
- вертольотів – 68;
- автомобільної техніки – 454;
- кораблів/катерів – 3;
- цистерн із ПММ – 60;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7.
Військові зазначають, що дані уточнюються, оскільки підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.