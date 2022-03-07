Арестович розповів, як РФ змінює тактику війни в Україні

Окупантам "погано вдаються справи на землі і в повітрі", зазначив радник глави ОПУ

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Російські окупанти через невдачі у війні з Україною посилили атаки в інформаційному просторі, щоб деморалізувати противника.

Про це розповів позаштатний радник глави Офісу президента України Олексій Арестович на брифінгу 7 березня.

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"З'явився новий фактор, про який я хотів би сказати окремо. Цей фактор полягає в тому, що противник різко збільшив інтенсивність інформаційно-психологічних операцій, які проводяться проти нас з вами – проти населення України, Збройних сил, керівництва України, керівництва Збройних сил", – заявив він.

За словами Арестовича, це означає дві речі:

"Перше – що їм погано вдаються справи на землі і в повітрі, і саме тому вони збільшують атаки в іншому просторі – інформаційному. По-друге, ми не маємо на це реагувати, тому що головна мета противника і полягає в тому, щоб ми з вами втратили психологічну здатність до спротиву".

Радник глави ОПУ висловив упевненість, що "за 12 діб українці стали більш грамотними в цьому".

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"А ми допоможемо вам тримати гарний стан свідомості й не піддаватись на ці впливи", – додав він.

Озвучено останні втрати окупантів

За інформацією Генерального штабу ЗСУ, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 07.03 орієнтовно становлять:

особового складу – понад 11 тис. осіб;

танків – 290;

бойових броньованих машин – 999;

артилерійських систем -117;

РСЗВ – 50;

засобів ППО – 23;

літаків – 46;

вертольотів – 68;

автомобільної техніки – 454;

кораблів/катерів – 3;

цистерн із ПММ – 60;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7.

Військові зазначають, що дані уточнюються, оскільки підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.