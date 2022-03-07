"Стріляв по координатах": російський льотчик не зміг відповісти, навіщо вбиває дітей

Оперативний штаб ЗСУ опублікував відео допиту полоненого російського військовослужбовця.
"Російський вбивця, заступник командира авіаційного полку РФ Максим Криштопа не може відповісти, навіщо він вбиває українських дітей", — йдеться у повідомленні.
Сам полонений на запитання, навіщо він бомбардував мирних жителів, сказав: "Я виконував наказ, стріляв за координатами".
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У ЗСУ зазначають, що у вбивці двоє синів. Їм 16 та 11 років.
Ситуація в Україні 7 березня
Росія тепер атакує переважно з Білорусі та створює гуманітарну кризу в захоплених містах. Наприклад, місто Ірпінь залишається без світла, води та тепла понад три доби, підвезення їжі та води немає, окупанти заборонили містянам виходити з будинків.
Під Миколаєвом на війні з російськими загарбниками загинув військовий кореспондент, відомий львівський журналіст Віктор Дудар. Він захищав країну з перших днів війни.
Росіяни обстріляли у Харкові науковий центр із дослідною ядерною установкою. Такі дії могли спричинити масштабну екологічну катастрофу.
Кадировці у Київській області здали свої координати ЗСУ, опублікувавши відео зі своїм командиром.
Плани та втрати РФ
- Міністр оборони Олексій Резніков зазначив, що Росія готує нову хвилю атак на міста України, назвав головні цілі та сюрпризи, які чекають ворога.
- За даними британської розвідки, Росія не досягла поставленої мети і "мінімально" просунулась територією України за вихідні. А в Пентагоні кажуть, що Росія вже кинула проти України 95% угруповання вторгнення.
- З початку повномасштабного вторгнення Росія зазнала величезних втрат: лише особового складу вбито понад 11 тисяч осіб, підбито та захоплено велику кількість техніки.