Під Миколаєвом загинув львівський журналіст під час бою з окупантами

Під Миколаєвом на війні з російськими загарбниками загинув військовий кореспондент, відомий львівський журналіст Віктор Дудар. Чоловік захищав територію з перших днів війни.
Про це повідомив голова Національної спілки журналістів Сергій Томіленко.
Що відомо про журналіста
Віктор 24 лютого пішов у військкомат, щоб у складі Збройних сил захищати Україну.
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Понад 10 років він працював штатним журналістом видання "Експрес", вів військову тематику, проводив журналістські розслідування.
У 2014-2015 роках Віктор Дудар пішов добровольцем воювати на передову на Донбас. Пізніше став резервістом та працював у "Експресі", де до останнього дня займався журналістськими розслідуваннями та висвітлював військову тематику.
За повідомленням дружини загиблого, також журналістки, Оксани Дудар, чоловік у перший день повномасштабного наступу Росії пішов на фронт.
"Пам'ятаю, як о 5.30 його розбудила: "Вставай! Почалася війна!" Він обняв міцно, сказав, що все буде гаразд. Зібрав рюкзак, зателефонував кільком друзям і поїхав у частину", – написала вона.
Ситуація в Україні 7 березня
- Українські захисники вже дванадцятий день захищають Україну від російських окупантів. З початку війни ворог випустив по Україні близько 600 ракет. Проте українські військові не здаються. Ними було звільнено місто Чугуїв Харківської області. Обстріл триває. Окупанти випустили ракети по селу Тузли на Одещині. Окрім того, від повітряного удару постраждала і Житомирська область. Ймовірно, ворог уже сам не справляється, тож вирішив залучити до війни проти України сирійців за скромну плату.
- Росія вербує сирійців, які вміють вести бойові дії у міських умовах, щоб вони воювали проти України. Їм пропонують 200-300 доларів за 6 місяців перебування на території України.
- Ворог завдав повітряного удару по Житомирській області. Внаслідок цього було зруйновано кілька будівель, зокрема школу.
- Ворог з моря завдав ракетного удару по населеному пункту Тузли Одеської області.
- З початку війни Російської Федерації проти України агресор випустив по нашій країні близько 600 ракет. Попри це, система ППО України досі залишається ефективною.
- Українські захисники звільнили Чугуїв від окупантів. За інформацією Генштабу ЗСУ, ворог готується штурмувати Київ.
- Кадировці під Запоріжжям розстріляли листонош "Укрпошти" і переїхали танком їхнє авто. Забрати тіла загиблих Україні не дають.