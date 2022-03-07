Під Миколаєвом загинув львівський журналіст під час бою з окупантами

У 2014-2015 роках Віктор Дудар пішов добровольцем воювати на передову на Донбас

Віктор 24 лютого пішов у військкомат, щоб захищати Україну / Колаж "Сьогодні"

Під Миколаєвом на війні з російськими загарбниками загинув військовий кореспондент, відомий львівський журналіст Віктор Дудар. Чоловік захищав територію з перших днів війни.

Про це повідомив голова Національної спілки журналістів Сергій Томіленко.

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Що відомо про журналіста

Віктор 24 лютого пішов у військкомат, щоб у складі Збройних сил захищати Україну.

Понад 10 років він працював штатним журналістом видання "Експрес", вів військову тематику, проводив журналістські розслідування.

У 2014-2015 роках Віктор Дудар пішов добровольцем воювати на передову на Донбас. Пізніше став резервістом та працював у "Експресі", де до останнього дня займався журналістськими розслідуваннями та висвітлював військову тематику.

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За повідомленням дружини загиблого, також журналістки, Оксани Дудар, чоловік у перший день повномасштабного наступу Росії пішов на фронт.

"Пам'ятаю, як о 5.30 його розбудила: "Вставай! Почалася війна!" Він обняв міцно, сказав, що все буде гаразд. Зібрав рюкзак, зателефонував кільком друзям і поїхав у частину", – написала вона.

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