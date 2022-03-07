Українські захисники звільнили Чугуїв від окупантів: зведення ЗСУ

Наші військові продовжують тримати оборону

Війна РФ проти України продовжується/Фото: колаж: "Сьогодні"

Українські захисники продовжують знищувати ворога. Однак окупанти й надалі ведуть агресію проти нашої країни.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

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Противник продовжує наступальну операцію проти України, зосереджуючи основні зусилля на оточенні міст Київ, Харків, Чернігів, Суми та Миколаїв, виході на адміністративні кордони в Луганській та Донецькій областях, створенні сухопутного коридору з ТОТ АР Крим в напрямку Маріуполь – Новоазовськ.

Протягом одинадцяти діб війни окупанти так і не досягли кінцевої мети. Угруповання ворога перейшло до накопичення ресурсів для штурму Києва. Одночасно окупанти не полишають спроб здійснити підготовку до наступу на Поліському, Сіверському, Донецькому, Таврійському напрямках.

На Поліському напрямку противник намагається встановити повний контроль над містами Буча та Ірпінь і наблизитись до столиці України. В районі міста Ірпінь ворог здійснює висування танкових та мотострілецьких підрозділів.

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З території Білорусі через Чорнобильську зону відчуження продовжується постачання палива та інших матеріальних засобів для окупаційних військ. На Сіверському напрямку окупанти намагаються забезпечити тактичну перевагу для виходу до східних околиць Києва через Броварський і Бориспільський райони, а також встановлення контролю над містами Чернігів та Суми.

Після нанесення підрозділами ЗСУ вогневого ураження по місцях скупчення ОВТ противника у районах Нова Басань та Скрипалі, противник зазнав значних втрат, здійснює передислокацію додаткових сил для поповнення живої сили та техніки. На Таврійському напрямку окупанти силами до трьох БТГр ведуть наступ у напрямку міста Запоріжжя. Ворогу вдалось відновити рух потягів по Антонівському залізничному мосту через річку Дніпро.

Крім того, триває просування підрозділів противника у північно-східному напрямку вздовж річки Інгул. БТГр форсувала річку та зайняла населений пункт Кашперо-Миколаївку.

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Угруповання сил оборони продовжує вести оборонну операцію на Південному, Східному та Північному напрямках. В ході ведення бойових дій звільнено місто Чугуїв. Окупантам завдано великих втрат в особовому складі та техніці. Знищено командира 61-ї окремої бригади морської піхоти ЗС РФ підполковника Дмитра Сафронова та заступника командира 11-ї окремої десантно-штурмової бригади ПДВ ЗС РФ підполковника Дениса Глєбова.

Втрати окупантів у Харкові за минулу добу

Українські захисники продовжують знищувати ворога. За 6 березня у Харкові окупанти позбулися двох ворожих літаків, чотирьох бензовозів противника з пальним, трьох вантажних автомобілів ГАЗ-66. Крім того, наші військові взяли броньований автомобіль "Тигр".

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