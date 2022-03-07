Україна готує для Росії "Нюрнберг-2" – Кулеба

Глава МЗС пояснив, як притягнути Росію та її керівництво до відповідальності

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Україна працюватиме над створенням міжнародного трибуналу з розгляду військових злочинів Росії.

Про це розповів в ефірі телеканалу "Україна 24" міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

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"Я підтримав міжнародну наукову ініціативу: створити коаліцію держав з метою створення трибуналу з розгляду справи про злочин російської агресії проти України. Це по суті "Нюрнберг-2", тобто коли група країн об’єднується і створює трибунал з відповідною юрисдикцією в межах міжнародного права", – сказав він.

Як пояснив міністр, він зробив це, оскільки зараз немає чіткого правового інструменту, щоб "притягнути Росію та її керманичів до відповідальності за вчинення злочину агресії".

Кулеба уточнив, що цей процес не є альтернативою Міжнародному кримінальному суду і Міжнародному суду ООН, які також розглядають російські військові злочини в Україні.

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"Ця концепція розроблена провідними світовими фахівцями міжнародного права, яку я від імені української держави підтримав, і ми над цим будемо працювати", – підкреслив міністр.

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