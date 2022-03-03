Очевидці агресії російських окупантів можуть допомогти Гаазькому трибуналу — куди звертатися

Міжнародний кримінальний суд розслідуватиме військові злочини Російської Федерації проти України. Українців просять надсилати всі документальні свідоцтва на спеціальну електронну пошту.
З таким закликом звернувся головний прокурор Гаазького суду Карім Хан.
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"Кожен свідок, який може повідомити про факти вбивства російськими окупантами мирних жителів, варварських ракетно-бомбових та артилерійських ударів по лікарнях, школах, житлових будинках та інших цивільних об'єктах, будь ласка, зробіть це", — йдеться у повідомленні.
Писати прокурору можна будь-якою мовою, для нього зроблять переклад.
Надсилайте документи, фото, аудіо- та відео-файли на електронну адресу:
Розслідуватимуть злочини проти України міжнародні установи: