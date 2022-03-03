Очевидці агресії російських окупантів можуть допомогти Гаазькому трибуналу — куди звертатися

Головний прокурор Міжнародного кримінального суду закликав надсилати йому всі докази

Головний прокурор Міжнародного кримінального суду в Гаазі / Колаж "Сьогодні"

Міжнародний кримінальний суд розслідуватиме військові злочини Російської Федерації проти України. Українців просять надсилати всі документальні свідоцтва на спеціальну електронну пошту.

З таким закликом звернувся головний прокурор Гаазького суду Карім Хан.

Реклама

"Кожен свідок, який може повідомити про факти вбивства російськими окупантами мирних жителів, варварських ракетно-бомбових та артилерійських ударів по лікарнях, школах, житлових будинках та інших цивільних об'єктах, будь ласка, зробіть це", — йдеться у повідомленні.

Писати прокурору можна будь-якою мовою, для нього зроблять переклад.

Реклама

Надсилайте документи, фото, аудіо- та відео-файли на електронну адресу:

[email protected]