Вторгнення Росії, день восьмий. Білоруські "партизани", санкції для РФ та обстріли міст – онлайн

Українські захисники продовжують боротися за нашу свободу та ліквідувати окупантів – усі подробиці війни РФ проти України

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Україна вже понад тиждень протистоїть армії російських окупантів. Восьма доба вторгнення розпочалася з повітряної тривоги у багатьох містах України. У Києві та Херсоні були чутні вибухи. Тим часом Трибунал у Гаазі вже розпочав розслідування військових злочинів РФ проти України, а дані про жахливі дії окупантів майже 40 країн передали до Міжнародного кримінального суду.

Сайт "Сьогодні" веде онлайн-репортаж про всі події, пов'язані з війною Росії проти України.

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3 березня

04:59 Великобританія вводить санкції проти "Газпрому" через вторгнення Росії в Україну. Російський газовий гігант "Газпром" більше не зможе випускати боргові зобов'язання чи акції у Великій Британії.

04:48 За тиждень після вторгнення Росії з України в сусідні країни виїхав мільйон біженців, які рятувалися від бомбардувань військами РФ.

04:33 Російські окупанти обстріляли Київ прямо під час ефіру іноземного журналіста у столиці. Позаду нього було видно спалахи вогню від ворожих снарядів.

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04:00 У Мережі запідозрили, що Путін втік із Москви ще до початку вторгнення РФ в Україну. Президент країни-окупанта не з'являється у Кремлі вже тиждень. Зазвичай гелікоптери з президентом РФ з'являються щоранку біля його резиденції, але після початку вторгнення в Україну вони зникли. Про це заявив радянський дисидент та правозахисник Олександр Подрабінек.

03:53 У ЗСУ повідомили про нову знищену техніку РФ. 2 березня зенітними ракетними підрозділами знищено три ворожі літаки та два вертольоти окупантів.

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03:40 Трибунал у Гаазі розпочав розслідування можливих військових злочинів РФ проти України.

03:15 У Херсоні вночі 3 березня оголосили повітряну тривогу, місцевим жителям потрібно перебувати в укриттях. Українці вже помітили потужні вибухи – у Мережі пишуть, що окупанти стріляють у районі села Чорнобаївка під Херсоном.

02:56 У Мережу злили листування окупантів – на відео видно, що російський військовий перебував у Сумах. Він розповів своєму співрозмовнику, що в армії РФ в Україні величезні втрати, а місцеве населення їм "загалом не радіє".

02:50 Жителі Білорусі взялися допомагати українцям протистояти російській агресії "Рейкові партизани" знищують сигнальне обладнання залізниці та блокують колії.

01:59 Південнокорейська компанія Samsung змінила головне фото у соцмережі на прапор України. Це ще раз доводить, що світові не байдуже, що відбувається в нашій країні через дії окупантів!

01:58 В Україні мінімум у 13 областях оголосили повітряну тривогу, місцевих жителів просять негайно пройти в укриття. У Мережі пишуть, що є загроза ракетного удару по українських містах.

Де звучить сирена:

Київ та Київська область;

Житомир;

Хмельницький;

Львів;

Кам'янець-Подільський;

Івано-Франківськ;

Волинська область;

Чернігів;

Чернівці;

Черкаська область;

Миколаїв;

Одеса;

Запоріжжя;

Лубни.

01:48 У Києві вночі 3 березня оголосили повітряну тривогу, мешканцям столиці потрібно оперативно пройти у бомбосховища. Користувачі Мережі вже повідомили про чотири потужні вибухи в центрі міста у районі станції метро "Дружби народів".

01:13 Окупанти атакували місто Ізюм Харківської області. Удар припав на багатоповерхівку та приватний будинок. У приватному будинку загинули щонайменше шестеро мирних жителів, заявив мер Володимир Мацокін.

01:00 Зеленський записав нове звернення до українців. Основні тези:

Усі взяті в полон окупанти як один говорять про те, що не знають, навіщо вони тут. Моральний стан ворога постійно погіршується . Усе більше військових РФ тікають назад до Росії.

. Усе більше військових РФ тікають назад до Росії. Якщо російські військові зайшли до українських міст — це тимчасово. Росія втратила майже 9 тисяч військових за тиждень.

Президент вражений українцями, які без зброї зупиняють російські війська і навіть беруть окупантів у полон і знищують техніку.

На Миколаївському напрямку десятками вертольотів окупантам доводиться забирати своїх 200-х та 300-х. 19-річних, 20-річних… "Україна не хоче бути покрита трупами військових. Забирайте свою армію додому!" , – додав Зеленський.

19-річних, 20-річних… "Україна не хоче бути покрита трупами військових. Забирайте свою армію додому!" , – додав Зеленський. Зеленський привласнив звання Героя України ще 15-ти військовим. Деяким із них посмертно.

Деяким із них посмертно. 141 країна підтримала резолюцію, яка вимагає Росію забратися з України. А 4 держави проголосували проти нас: Сирія, Білорусь, Північна Корея та Еритрея.

00:58 38 країн передали інформацію про жахливі дії РФ в Україні до Міжнародного кримінального суду.

00:34 Під час чергового обстрілу російськими окупантами Харкова загинула співробітниця Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Марина Феніна. Вона померла, коли доставляла запаси для своєї сім'ї в місті.

00:33 Військово-повітряні сили Румунії втратили літак МіГ-21 та гелікоптер на борту з рятувальниками.

Літак МіГ-21 виконував завдання з повітряного патрулювання над Добруджею. О 20:03 диспетчерська вежа втратила зв'язок із ним. На його пошук відправили гелікоптер IAR-330 Puma. Він вилетів з аеродрому близько 20:21, а зв'язок із ним зник о 20:44. Згодом вертоліт розбився за 11 кілометрів від аеродрому.

00:01 Бренд одягу H&M зупиняє усі продажі в Росії. Їхній російськомовний сайт вже припинив роботу.

"H&M Group глибоко стурбована трагічними подіями в Україні та підтримує всіх людей, які постраждали. H&M Group прийняла рішення тимчасово призупинити всі продажі в Росії. Магазини в Україні вже тимчасово закриті задля безпеки покупців та співробітників", — заявили у компанії.

00:00 Російські солдати крадуть у селах варення – РФ закинула своїх військових в Україну без достатньої кількості їжі. Наразі солдати займаються мародерством і відбирають продукти у місцевих жителів.