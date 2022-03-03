Окупанти мінують Херсон – голова ОДА

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Російські окупанти почали мінувати місто Херсон.
Про це заявив голова Херсонської облдержадміністрації Геннадій Лагута, повідомляє Telegram-канал APnews.
Доповнюється…
Російські окупанти почали мінувати місто Херсон.
Про це заявив голова Херсонської облдержадміністрації Геннадій Лагута, повідомляє Telegram-канал APnews.
Доповнюється…
Той, хто пройшов крізь вогонь. Сапер-матрос підірвав міст разом із собою, щоб зупинити танки РФ.Герої не вмирають!
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