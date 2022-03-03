Оккупанты минируют Херсон – глава ОГА

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Российские оккупанты начали минировать город Херсон.
Об этом заявил глава Херсонской облгосадминистрации Геннадий Лагута, сообщает Telegram-канал APnews.
Дополняется…
Российские оккупанты начали минировать город Херсон.
Об этом заявил глава Херсонской облгосадминистрации Геннадий Лагута, сообщает Telegram-канал APnews.
Дополняется…
Тот, кто прошел сквозь огонь. Сапер-матрос взорвал мост вместе с собой, чтобы остановить танки РФ.Герої не вмирають!
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