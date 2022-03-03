В аэропорту Херсона истребили вертолеты и ПВО врага

Об этом сообщает глава Николаевской ОГА

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Российские войска, оккупировавшие Херсон, несут большие потери. Об этом сообщил глава Николаевской ОГА Виталий Ким.

"Херсон. Аэропорт. По предварительным данным разбито все что стояло, и вертолеты и технику и ПВО врага. Это не может не радовать!" – пишет Ким в телеграме.

Херсонщине из-за агрессора грозит экологическая катастрофа

Из-за российских оккупантов Херсонская область оказалась на грани экологической катастрофы. Сейчас обесточена крупнейшая в Европе птицефабрика "Чернобаевская" (компания "Укрлендфарминг") под областным центром. Подвезти корм невозможно. Там 3 млн курей, которых невозможно ни кормить, ни утилизировать.

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Об этом сообщил народный депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале.

Более 30 украинцев погибли в Херсоне от рук оккупантов

В Херсоне за два дня во время наступления вражеских войск РФ погибло более 30 мирных жителей. Среди них – целые семьи, женщины, дети, люди, которые просто ехали куда-то в авто.