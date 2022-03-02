Более 30 украинцев погибли в Херсоне от рук оккупантов

В Херсоне за последние два дня во время наступления вражеских войск РФ погибло более 30 мирных жителей. Среди них – целые семьи, женщины, дети, люди, которые просто ехали куда-то в авто.
Об этом сообщили в горсовете.
Потери на 1 марта:
- Парк по ул. Нефтяников, 64 возле "Новой Линии" – вісім погибших;
- Ул. Паровозная, 13, погиб гражданский;
- Ул. Полтавская, 89, возле лицея – 2 погибших;
- Ул. И. Кулика, 141-а, подъезд 2-й – погибшие;
- На Бериславском шоссе, у молокозавода погиб гражданский Лахковский Е. В., 1986 г. р.;
- Напротив Апелляционного суда, вход в парк – погиб 1 человек;
- 49-й ГХД 2-й корп. 3-й подъезд 2 – есть погибшие;
- Ул. Синявина, 152-б – 2 погибших;
- Ул. Перекопская 171-173, в легковом авто погибшие;
- Есть погибшие у подъезда ул. Тарле, а также расстреляна на Бериславском шоссе семья из Зеленовки.
Потери на 2 марта:
- На ул. Перекопской, 136 погиб 1 человек;
- Возле "Фабрики" на остановке – мужчина и парень в возрасте 14 лет;
- Ул. Мира-Бериславское шоссе возле железнодорожного переезда, погиб 1 человек;
- Консервный комбинат, расстрелянному в черном "Ниссане" г/н ВТ0142ВС погибло 2 человека;
- Ул. Паровозная – 11 человек погибли;
- Ул. Черноморская и Перекопская – погибла женщина;
- Ул. Загородняя, 49 – мужчина Жданов Николай 68 лет. Смерть в автомобиле.
В городе продолжается работа над сбором информации по установлению точного количества погибших и их идентификацией.
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